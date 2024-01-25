Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 235 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Мамонов
    жаль жаль что этот русофоб отделывается более мене легко . ему еще за автомобиль на который он спланировал нужно ущер...Менеджер Тарасов ...
  • Evgenija Palette
    Но наши-то не откажут, надеюсь... Конечно, родители украинских ребят понимают, что творит этот кровавый Клоун... Буду...Омбудсмен Мерзляк...
  • Ivan Murashov
    У нас народ сыкло рабы физ лицаНарышкин заявил, ...

Актер Смольянинов заявил о готовности получить гражданство Украины

Актер Смольянинов заявил о готовности получить гражданство Украины

Актер Артур Смольянинов, покинувший Россию, заявил о готовности получить украинское гражданство. О своем желании стать гражданином Украины он сообщил во время разговора с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), которые представились главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх