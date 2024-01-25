Актер Смольянинов заявил о готовности получить гражданство Украины

Актер Артур Смольянинов, покинувший Россию, заявил о готовности получить украинское гражданство. О своем желании стать гражданином Украины он сообщил во время разговора с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), которые представились главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.