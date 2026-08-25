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Республика көне алдыннан алгы сызыктагы татарстанлыларга дәүләт бүләкләре тапшырылды

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов Татарстан Республикасы көне алдыннан хәрби хезмәткәрләрне – республикада туып-үсеп, алгы сызыкта булган хәрбиләрне котлады.

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