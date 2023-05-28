Слово и дело

9 413 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда
    Хитровыделанный прошка мечтает о бесплатном отдыхе в этих санаториях с... очередной "невестой-бабушкой-веселушкой?)🤭)Прохор Шаляпин ра...
  • Boris Max
    Посмотрите кто есть эта самая специалист которая всем россиянам что то там предлагает.. ТЬФУ БЛЯДЬ!Россиянам объясни...
  • Александр Львов
    Так,фашистам и надо!!!В обозримом будущ...

Житель Челябинска сделал своей девушке предложение на концерте Басты

Житель Челябинска сделал своей девушке предложение на концерте Басты

Концерт рэпера Басты прошел 27 мая на ледовой арене «Трактор» в Челябинске. Поклонники артиста получили удовольствие не только от музыки, но и от трогательного поступка одного из горожан.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх