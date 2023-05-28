Житель Челябинска сделал своей девушке предложение на концерте Басты

Концерт рэпера Басты прошел 27 мая на ледовой арене «Трактор» в Челябинске. Поклонники артиста получили удовольствие не только от музыки, но и от трогательного поступка одного из горожан.
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