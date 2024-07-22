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Царьград

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В МЧС пояснили причину взрыва ТЦ "Радуга" в Апшеронске

В МЧС пояснили причину взрыва ТЦ "Радуга" в Апшеронске

Сейчас дорога к пострадавшему зданию перекрыта. На месте работают спецслужбы.В пресс-службе МЧС прокомментировали взрыв ТЦ "Радуга" в Апшеронске.

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