Мировое обозрение

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NVIDIA предрекла скорую нормализацию ситуации на рынке видеокарт

NVIDIA предрекла скорую нормализацию ситуации на рынке видеокарт

Финансовый директор Колетт Кресс (Colette Kress) на квартальном отчётном мероприятии вчера заявила, что розничные запасы готовой продукции в первом фискальном квартале почти достигли нормального уровня, и во втором квартале они на нём останутся.

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