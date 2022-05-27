NVIDIA предрекла скорую нормализацию ситуации на рынке видеокарт

Финансовый директор Колетт Кресс (Colette Kress) на квартальном отчётном мероприятии вчера заявила, что розничные запасы готовой продукции в первом фискальном квартале почти достигли нормального уровня, и во втором квартале они на нём останутся.
Финансовый директор Колетт Кресс (Colette Kress) на квартальном отчётном мероприятии вчера заявила, что розничные запасы готовой продукции в первом фискальном квартале почти достигли нормального уровня, и во втором квартале они на нём останутся.
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