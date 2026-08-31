Минэнерго разрешило АЗС продавать топливо Евро-2–5 с сентября

С 1 сентября правительство России разрешило продажу на АЗС бензина и дизтоплива экологических классов Евро-2–5 на общих рыночных условиях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СМ Снаряд попавший д...
- ХЛ В Краснодаре школ...
- Rheinmetall и KND...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым