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Стало известно, чего барнаульцы боятся больше, чем кракена

Стало известно, чего барнаульцы боятся больше, чем кракена

Стало известно, чего барнаульцы боятся больше, чем кракена Антипрививочники — самые бесстрашные: только 6% из них боятся нового штамма коронавируса Новый штамм коронавируса кракен пугает только каждого десятого барнаульца, сообщает SuperJob.

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