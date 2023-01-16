Стало известно, чего барнаульцы боятся больше, чем кракена Антипрививочники — самые бесстрашные: только 6% из них боятся нового штамма коронавируса Новый штамм коронавируса кракен пугает только каждого десятого барнаульца, сообщает SuperJob.
Стало известно, чего барнаульцы боятся больше, чем кракена Антипрививочники — самые бесстрашные: только 6% из них боятся нового штамма коронавируса Новый штамм коронавируса кракен пугает только каждого десятого барнаульца, сообщает SuperJob.
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