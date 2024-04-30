ВСУ маскируют мины, пряча их в трупах животных

МОСКВА, 30 апреля, ФедералПресс. Инструктор инженерно-саперной подготовки с позывным «Улуй» рассказал о новой тактике украинских военных, которые маскируют мины, пряча их в трупах собак и других животных.
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