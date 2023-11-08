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Бочкарев: технологическая часть вокзала «Варшавская» готова на 50%

Бочкарев: технологическая часть вокзала «Варшавская» готова на 50%

В Москве построили около половины объектов, включенных в техническую часть вокзала «Варшавская». Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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