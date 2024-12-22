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Русская весна

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Армия России продолжает выбивать боевиков из Курской области (КАРТА)

Армия России продолжает выбивать боевиков из Курской области (КАРТА)

Армия России продолжает вытеснять украинских оккупантов из Курской области. На южном фланге курского направления наши бойцы продвинулись в районе урочищ Ольховое и Мальцев Лес на участке шириной до 2,1 км и продолжают штурмовые действия в районе Куриловки в сторону Суджи.

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