Армия России продолжает выбивать боевиков из Курской области (КАРТА)

Армия России продолжает вытеснять украинских оккупантов из Курской области. На южном фланге курского направления наши бойцы продвинулись в районе урочищ Ольховое и Мальцев Лес на участке шириной до 2,1 км и продолжают штурмовые действия в районе Куриловки в сторону Суджи.