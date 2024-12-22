Армия России продолжает выбивать боевиков из Курской области (КАРТА)

Армия России продолжает вытеснять украинских оккупантов из Курской области. На южном фланге курского направления наши бойцы продвинулись в районе урочищ Ольховое и Мальцев Лес на участке шириной до 2,1 км и продолжают штурмовые действия в районе Куриловки в сторону Суджи.
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