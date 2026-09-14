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Трамп потребовал от Зеленского остановить удары по НПЗ России

Трамп потребовал от Зеленского остановить удары по НПЗ России

По словам американского президента, это создает дефицит дизеля Президент США Дональд Трамп обратился к Владимиру Зеленскому с требованием остановить атаки на топливную инфраструктуру России, пишет РИА Новости.

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