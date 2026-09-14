Трамп потребовал от Зеленского остановить удары по НПЗ России

По словам американского президента, это создает дефицит дизеля Президент США Дональд Трамп обратился к Владимиру Зеленскому с требованием остановить атаки на топливную инфраструктуру России, пишет РИА Новости.
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