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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Черногории нужна исключительно победа для выхода на Евро. Мотивированный коэффициент за 4.80

Из трех групп квалификации Евро-2024, в которых сегодня играются матчи последнего тура, интрига сохраняется лишь в группе G, где сыграют Черногория и Венгрия.

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