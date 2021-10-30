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Появились первые фотографии флагманской версии игровой видеокарты Intel Arc Alchemist

Появились первые фотографии флагманской версии игровой видеокарты Intel Arc Alchemist

На квартальной отчётной конференции представители Intel напомнили, что дискретные графические процессоры серии Arc Alchemist будут представлены в первом квартале следующего года, хотя и нельзя утверждать, что первыми дебютируют настольные версии.

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