Появились первые фотографии флагманской версии игровой видеокарты Intel Arc Alchemist

На квартальной отчётной конференции представители Intel напомнили, что дискретные графические процессоры серии Arc Alchemist будут представлены в первом квартале следующего года, хотя и нельзя утверждать, что первыми дебютируют настольные версии.
На квартальной отчётной конференции представители Intel напомнили, что дискретные графические процессоры серии Arc Alchemist будут представлены в первом квартале следующего года, хотя и нельзя утверждать, что первыми дебютируют настольные версии.
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