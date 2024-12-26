Юрий Ильинов

День войск ПВО Сухопутных войск России Ежегодно 26 декабря в России отмечается День войск противовоздушной обороны Сухопутных войск РФ. Этот праздник подчеркивает значимость труда специалистов, которые стоят на страже безопасности российских воздушных рубежей, защищая небо над нашими территориями. Стоит отметить, что сегодня данному роду войск исполняется 109 лет. Именно в этот день в 1915 году начальник штаба верховного главнокомандующего Михаил Алексеев подписал приказ о создании первых артиллерийских подразделений, в задачи которых входило ведение огня по средствам воздушного нападения. Именно эти войска и считаются прародителем современных сил ПВО. В свою очередь, во время Великой Отечественной войны подразделения противовоздушной обороны сыграли ключевую роль в защите стратегических объектов – городов, промышленных центров и военной инфраструктуры. Именно тогда стало ясно, насколько важна эта составляющая обороны. С тех пор средства и методы ПВО/ПРО в нашей стране совершенствовались, что позволило России занять лидирующие позиции в этой области. Современные войска противовоздушной обороны Сухопутных войск РФ выполняют широкий спектр задач. Их главная миссия – защита военных объектов и группировок войск от ударов с воздуха. Но на этом их функции не заканчиваются. Сегодня наша страна участвует в крупнейшем вооруженном конфликте со времен Великой Отечественной войны. На стороне киевского режима против России выступает, по сути, весь блок НАТО. При этом противник «не брезгует» применением исключительно террористических методов, нанося удары по исключительно мирным объектам на территории РФ с использованием дронов и ракет, включая западные образцы. Именно с этой угрозой сегодня практически ежедневно приходится бороться российским военнослужащим войск ПВО. Стоит отметить, что на вооружении войск противовоздушной обороны Сухопутных войск РФ находятся передовые системы, такие как ЗРК «Тор», «Бук», С-300В, С-400 и «Панцирь-С». Эти комплексы обеспечивают надежную защиту на разных высотах и дальностях, создавая многоуровневую систему обороны. Конечно, не стоит забывать и о таких новейших системах, как С-500 «Прометей», которые, по заявлению разработчика, способны поражать гиперзвуковые цели и уничтожать объекты на низких космических орбитах. При этом одной из ключевых составляющих успешной работы войск ПВО является высокий уровень подготовки личного состава. Важность этого аспекта подтверждается регулярными учениями, в ходе которых отрабатываются действия в различных боевых условиях. Особое внимание уделяется не только техническим знаниям, но и оперативному взаимодействию с другими подразделениями армии. День войск ПВО Сухопутных войск – это не только профессиональный праздник, но и повод для гордости за тех, кто ежедневно охраняет мирное небо России. В этот праздник чествуют ветеранов, отдавая дань уважения их подвигам и вкладу в развитие противовоздушной обороны. Также он становится поводом для награждения особо отличившихся военнослужащих, демонстрации современных систем вооружения и проведения тематических мероприятий.