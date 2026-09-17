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Терапевт Водовозов: простуду не стоит переносить на ногах

Терапевт Водовозов: простуду не стоит переносить на ногах

Врач-терапевт высшей категории, научный журналист Алексей Водовозов рассказал, что переносить ОРВИ на ногах не стоит даже при отсутствии высокой температуры.

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