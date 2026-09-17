Терапевт Водовозов: простуду не стоит переносить на ногах

Врач-терапевт высшей категории, научный журналист Алексей Водовозов рассказал, что переносить ОРВИ на ногах не стоит даже при отсутствии высокой температуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Депутат Шеремет н...
- ОЖ Депутат Шеремет н...
- ОЖ Жителей Алешек за...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым