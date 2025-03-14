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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Отчисления букмекеров предложили увеличить с 2% до 3% от выручки. Законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму

В Госдуме предложили увеличить ставку целевых отчислений букмекеров на спорт. По данным ТАСС, депутаты фракции «Справедливая Россия – За правду» внесут на рассмотрение Госдумы законопроект об увеличении отчислений букмекеров с 2% до 3% от их выручки.

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