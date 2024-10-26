🔥 Ночью на вершине скалы Шаан-Кая в Крыму загорелся лес По информации директора «Заповедного Крыма» Артура Мурзаханова, возгорание потушили, несмотря на темноту и переменчивый ветер.
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🔥 Ночью на вершине скалы Шаан-Кая в Крыму загорелся лес По информации директора «Заповедного Крыма» Артура Мурзаханова, возгорание потушили, несмотря на темноту и переменчивый ветер.