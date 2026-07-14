Как в 75 лет сбросить 28 кг: мой путь к здоровому весу без голодовок

Мне часто задают один и тот же вопрос: как в мои 75 лет, при небольшом росте, удалось не просто скинуть пару килограммов, а полностью перестроить тело и вернуть себе ту форму, которая была в молодости? Это действительно долгая история, в которой нет места волшебным таблеткам или изнурительным диетам.