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Кредитные организации будут обязаны раскрывать условия денежных переводов

Кредитные организации будут обязаны раскрывать условия денежных переводов

Банки будут обязаны публиковать все условия по переводам и электронным платежам в едином формате: Совфед принял закон, направленный на повышение информированности граждан о тарифах и правилах сервисов, включая СБП.

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