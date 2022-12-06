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Обманутым дольщикам ХМАО запретили проводить акции у окружного правительства

Обманутым дольщикам ХМАО запретили проводить акции у окружного правительства

Президент России Владимир Путин подписал закон, существенно расширяющий перечень мест, где запрещается проводить собрания, митинги, шествия, демонстрации.

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