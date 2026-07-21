Чемпионат России на шоссе в гонке критериум: Гонщики вновь готовы к противостоянию в Иннополисе

Приготовьтесь к взрыву скорости и адреналина! 22 июля Иннополис примет у себя чемпионат России по велоспорту на шоссе в захватывающей дисциплине «критериум»! Иннополис вновь станет центром притяжения для лучших шоссейных велогонщиков страны, которые сойдутся в бескомпромиссной борьбе за звание чемпиона! Им предстоит преодолеть дистанцию в 40 и 60 км, наполненную острыми поворотами и стремительными ускорениями.