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Чемпионат России на шоссе в гонке критериум: Гонщики вновь готовы к противостоянию в Иннополисе

Приготовьтесь к взрыву скорости и адреналина! 22 июля Иннополис примет у себя чемпионат России по велоспорту на шоссе в захватывающей дисциплине «критериум»! Иннополис вновь станет центром притяжения для лучших шоссейных велогонщиков страны, которые сойдутся в бескомпромиссной борьбе за звание чемпиона! Им предстоит преодолеть дистанцию в 40 и 60 км, наполненную острыми поворотами и стремительными ускорениями.

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