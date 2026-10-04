FT: Китай за год закрыл рекордное количество банков

Китай за последний год закрыл более 670 банков. Об этом сообщила Financial Times. «Согласно официальным данным Национального управления по регулированию финансовой деятельности, в прошлом году было закрыто более 670 банковских учреждений», - говорится в публикации.
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