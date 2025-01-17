Гагин: Лондон и Киев заключили соглашение из-за боязни переговоров РФ и США

Военно-политический эксперт Ян Гагин считает, что подписание соглашения о «столетнем партнерстве» между Великобританией и Украиной указывает на страх сторон перед возможными переговорами между Россией и США.
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