Hraparak: в парламенте Армении подрались депутаты от правящей партии и оппозиции

В парламенте Армении произошла потасовка между депутатами правящей фракции «Гражданский договор» и оппозиционной «Сильной Армении».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ч Четыре человека п...
- L Украинская правда...
- Y Путин перечислил ...
Да глубоко плевать на них.