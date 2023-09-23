Симоньян: После удара по Севастополю мы должны выдвинуть ультиматум коллективному Западу как участнику военного конфликта с РФ

Анатолий Витушкин Ультиматум Западу нужно выставлять, только это надо было сделать еще раньше, когда Запад решил поставлять запрещенные кассетные боеприпасы и снаряды с урановыми наконечниками. Наши вопли о красных линиях и проявления озабоченностей вызывают только смех и подвигают Запад на усиления давления.

Владимир Морж "следует считать законными военными целями в случае их причастности к атакам ВСУ по территории России" --- но как это сделать моментально технически: обнаружить вмешательство, заблокировать/сбить (над чужой территорией), а потом что-то доказывать? Тут нужно волевое решение на уровне правительства.