СССР-Россия

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Симоньян: После удара по Севастополю мы должны выдвинуть ультиматум коллективному Западу как участнику военного конфликта с РФ

Симоньян: После удара по Севастополю мы должны выдвинуть ультиматум коллективному Западу как участнику военного конфликта с РФ

Киевский режим, подстрекаемый и подталкиваемый так называемым коллективным Западом, не остановится в эскалации военного конфликта с Россией, с каждым разом повышая ее уровень и переходя раз за разом любые «красные линии».

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Комментарии
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Анатолий Витушкин
Ультиматум Западу нужно выставлять, только это надо было сделать еще раньше, когда Запад решил поставлять запрещенные кассетные боеприпасы и снаряды с урановыми наконечниками. Наши вопли о красных линиях и проявления озабоченностей вызывают только смех и подвигают Запад на усиления давления.
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7 час.
Владимир Морж
&quot;следует считать законными военными целями в случае их причастности к атакам ВСУ по территории России&quot; --- но как это сделать моментально технически: обнаружить вмешательство, заблокировать/сбить (над чужой территорией), а потом что-то доказывать? Тут нужно волевое решение на уровне правительства.
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6 час.
Aнатолий Райков
Доказывать ни чего не нужно,а вот волевое решение нужно.Смыть к едреней фени оружейные заводы.Ведь они не имеют статуса оборонного значения.Ну похоже один или цепочку таких заводов убрать чтобы НАТО задумалось,а стоит и дальше продолжать.Вот по этому мне кажется западники и наглеют
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6 час.

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