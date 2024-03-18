«Безоговорочная победа». Даже Путин не ожидал, что в Крыму и Севастополе проголосуют так

Избирком Крыма опубликовал предварительные итоги президентских выборов в республике. По результатам обработки 100% протоколов, явка избирателей на выборах Президента РФ в Республике Крым составила 89,76%.
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