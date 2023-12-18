Секреты зимнего вождения, чтобы автомобиль не занесло

Холодное время года требует от водителя особых навыков управления автомобилем. Дорога бывает переменчивой, поэтому важно уметь быстро принимать решения и знать, как правильно поступить в той или иной ситуации.
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