Сборная России может играть в Сербии в случае возвращения к международным соревнованиям

Фото: rfs.ru Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном проведении игр сборной России на нейтральном поле в Сербии, если россиян допустят к международным соревнованиям.
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