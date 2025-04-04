История праздника Песах, отмечаемого 12 апреля, связана с освобождением еврейского народа от многолетнего рабства Юлия Скворцова12 апреля 2025 года еврейский народ начнёт отмечать Песах — праздник, который глубоко связан с историческими традициями.
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