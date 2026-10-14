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Ведяхин: снижение риска в энергетике позволит сэкономить до 20 млрд рублей в год

Ведяхин: снижение риска в энергетике позволит сэкономить до 20 млрд рублей в год

В энергетике кредитный риск ниже, чем в других отраслях, заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин на бизнес-завтраке Сбера в рамках Российской энергетической недели.

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