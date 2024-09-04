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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Сафонов о Соболеве в «Зените»: «Тут больше хайпа, чем футбола. Ну какой это трансфер лета? Переход Гонду на него больше тянет»

27-летний форвард перешел в петербургский клуб из «Спартака».  «Я пока не вижу, где он там будет играть.

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