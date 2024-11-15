Лавров не стал давать оценку разговора Путина с Шольцем

Разговор президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем не нуждается в дополнительных оценках, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 15 ноября журналистам после выступления на международном форуме по вопросам мира и безопасности в ОАЭ.
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