Лавров не стал давать оценку разговора Путина с Шольцем

Разговор президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем не нуждается в дополнительных оценках, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 15 ноября журналистам после выступления на международном форуме по вопросам мира и безопасности в ОАЭ.