Александр Вишневский (в центре) во время операции, 1929 год. 150 лет назад, 4 сентября 1874 года, родился хирург Александр Вишневский, создатель не только самой известной советской мази, но и метода местной анестезии, благодаря которым во время Великой Отечественной войны были излечены раны каждого третьего из более чем 22 млн раненых.
Боль на выдумки хитра. Как мазь, изобретённая Вишневским, спасала раненых
Комментарии
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Татьянка Яцук
Мазь Вишневского, как и синтомициновая должны быть в каждой аптечке.
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17 час.
Валентина
Вот это понимаю, врачи!!! А не то что сейчас... А то и того хуже - врачи-мигранты, которые даже русского языка не знают! Интересно, где и как они учились тогда? Дипломы в переходах покупали, как и сертификаты о знании русского языка? Упаси боже, к таким попасть!
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16 час.
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