Боль на выдумки хитра. Как мазь, изобретённая Вишневским, спасала раненых

Валентина

Вот это понимаю, врачи!!! А не то что сейчас... А то и того хуже - врачи-мигранты, которые даже русского языка не знают! Интересно, где и как они учились тогда? Дипломы в переходах покупали, как и сертификаты о знании русского языка? Упаси боже, к таким попасть!