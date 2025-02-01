В ГД опровергли сообщения о переводе пенсий в цифровые рубли

Информация о переводе пенсий в цифровые рубли не соответствует действительности, поскольку такие действия противоречат государственной соцполитике и праву граждан на выбор формы получения выплат, сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.