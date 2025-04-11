Кирилл Дмитриев в Санкт-Петербурге встретился со Стивеном Уиткоффом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 апреля, ФедералПресс. В Санкт-Петербурге прошла встреча главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом.
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