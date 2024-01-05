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В Японии назвали возможную причину столкновения двух самолетов в аэропорту

В Японии назвали возможную причину столкновения двух самолетов в аэропорту

Диспетчеры токийского аэропорта Ханеда, по всей видимости, не заметили мигающие индикаторы, которые предупреждали о том, что самолет береговой охраны Японии вышел на взлетно-посадочную полосу в то время, когда другой самолет готовился к посадке.

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