В Японии назвали возможную причину столкновения двух самолетов в аэропорту

Диспетчеры токийского аэропорта Ханеда, по всей видимости, не заметили мигающие индикаторы, которые предупреждали о том, что самолет береговой охраны Японии вышел на взлетно-посадочную полосу в то время, когда другой самолет готовился к посадке.