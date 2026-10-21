Андрей Коробка покидает СИЗО: суд изменил меру пресечения бывшему вице-губернатору Краснодарского краяИстория с уголовным преследованием одного из некогда самых влиятельных чиновников в Краснодарском крае получила новый поворот.
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