Захарова назвала спекуляциями попытки Запада обвинить Россию в вооружении ХАМАС

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала спекуляциями попытки западной стороны обвинить Москву в вооружении палестинского исламистского движения ХАМАС.
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