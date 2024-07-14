60 общественных пространств благоустроят в Калужской области

В этом году в Калужской области обновят 7 парков, 20 скверов, 14 пешеходных зон, 6 зон у воды и 13 детских и спортивных площадокВ этом году в Калужской области обновят 7 парков, 20 скверов, 14 пешеходных зон, 6 зон у воды и 13 детских и спортивных площадок.