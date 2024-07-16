Мария Киселева: главным действующим лицом пьесы станет Москва

К началу октября будет отобрано 15-20 произведений из числа присланных на конкурс Авторы трех лучших пьес о столице станут не только победителями конкурса «Москва и москвичи», но и получат солидные денежные призы.
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