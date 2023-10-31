Врач Рунихина: с возрастом люди могут хуже ощущать жажду и пить слишком мало воды

Врач-гериатар Надежда Рунихина: недостаточное питье воды повышает риск сгущения крови и тромбозов. Врач Рунихина рассказала, что достаточное употребление воды является важной частью профилактики тромбозов, которые являются причиной большого количества инфарктов и инсультов.
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