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AntennaDaily

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MYSLF — это я: YSL Beauty выпускает аромат о новой мужественности

MYSLF — это я: YSL Beauty выпускает аромат о новой мужественности

Есть ароматы, которые надевают как костюм. Есть те, что работают скорее как белая футболка: не спорят с человеком, а просто становятся частью его характера.

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