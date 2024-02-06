Надеждин признал наличие «косяков» в подписях, сданных в ЦИК

Политик Борис Надеждин во время беседы с работником штаба признал наличие большого количества брака в подписных листах, сданных в центральную избирательную комиссию (ЦИК) для регистрации в качестве кандидата в президенты РФ.
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