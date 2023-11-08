Лучшие дни для посадки озимого чеснока в ноябре: гигантский урожай гарантирован Елена ГалицкаяНоябрь – это последний шанс для посадки озимого чеснока и гарантии получения крупных урожаев в следующем году.
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