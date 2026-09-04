Южная Корея рассматривает возможность развертывания войск в Ормузском проливе

Сеул должен внести военный вклад в конфликт в Ормузском проливе, при этом не нанеся существенного ущерба собственной боеготовности, заявил в пятницу, 4 сентября 2026 года, на брифинге высокопоставленный представитель администрации президента Южной Кореи.