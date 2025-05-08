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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Шунин – хороший парень, но не легенда «Динамо». Силкин о вратаре

«Шунин – хороший парень, но не легенда «Динамо». Силкин о вратаре

Вратарь, всю карьеру выступавший за московский клуб, ранее объявил о том, что заканчил играть. – Я Шунина знаю совсем с юного возраста, работал с ним в дубле.

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