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Царьград

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Мужчина выиграл 1 миллион долларов в лотерею по подаренному другом билету

Мужчина выиграл 1 миллион долларов в лотерею по подаренному другом билету

Житель Иллинойса узнал истинный размер выигрыша только при получении приза.В американском штате Иллинойс местный житель сорвал джекпот в лотерею в размере одного миллиона долларов, что эквивалентно примерно 86,6 миллиона рублей.

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