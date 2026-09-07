Мужчина выиграл 1 миллион долларов в лотерею по подаренному другом билету

Житель Иллинойса узнал истинный размер выигрыша только при получении приза.В американском штате Иллинойс местный житель сорвал джекпот в лотерею в размере одного миллиона долларов, что эквивалентно примерно 86,6 миллиона рублей.
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