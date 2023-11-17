Горькая правда: Боец рассказал об издевательствах над ветеранами СВО в Крыму

Владимир Грачев

Есть определённая часть общества, "болото", они, в основном не работают на производстве, в полях, где производится то, чем пользуется потом жители, народ. Их не найдёшь на предприятиях ОПК, кующих оружие для защиты Родины, для ПОБЕДЫ, а они предпочитают гос. учреждения, сферы культуры (даже не имея к этому таланта), сейчас добавился интернет. Это было и в Советском Союзе в поздние годы, когда воинам - афганцам говорили, что они их туда не посылали. Это граждане с гнильцой внутри, в какой то степени "пятая" колонна. их надо выяалять и отстранять от работы связанной с общением с людьми в гос. организациях. "Собака лает, а караван, Россия, будет идти уверенно к ПОБЕДЕ". Главное, после ПОБЕДЫ, не забавать, кто проявил бессердечность и не дать им воспользоваться ею плодами!