БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 281 подписчик

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Свежие комментарии

  • Надежда Никитина
    Грустно такое читать, очень грустно. И это про Крым......Горькая правда: Б...
  • Сергей Бунцов
    "...когда они приходят сюда, то сталкивается с такой проблемой, что идут, гуляют по набережной, а их никто не замечае...Горькая правда: Б...
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Горькая правда: Боец рассказал об издевательствах над ветеранами СВО в Крыму

Горькая правда: Боец рассказал об издевательствах над ветеранами СВО в Крыму

Любовь Смирнова.   В обществе не сформировалась культура общения с ветеранами СВО, поскольку нет однозначного отношения к самой спецоперации.

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Комментарии
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Владимир Грачев
Есть определённая часть общества, &quot;болото&quot;, они, в основном не работают на производстве, в полях, где производится то, чем пользуется потом жители, народ. Их не найдёшь на предприятиях ОПК, кующих оружие для защиты Родины, для ПОБЕДЫ, а они предпочитают гос. учреждения, сферы культуры (даже не имея к этому таланта), сейчас добавился интернет. Это было и в Советском Союзе в поздние годы, когда воинам - афганцам говорили, что они их туда не посылали. Это граждане с гнильцой внутри, в какой то степени &quot;пятая&quot; колонна. их надо выяалять и отстранять от работы связанной с общением с людьми в гос. организациях. &quot;Собака лает, а караван, Россия, будет идти уверенно к ПОБЕДЕ&quot;. Главное, после ПОБЕДЫ, не забавать, кто проявил бессердечность и не дать им воспользоваться ею плодами!
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1 час.
СБ
Сергей Бунцов
&quot;...когда они приходят сюда, то сталкивается с такой проблемой, что идут, гуляют по набережной, а их никто не замечает.&quot; Но как другие должны замечать их, другие люди могут опасаться, что побеспокоят ветеранов. А с более дерзкими случаями надо разбираться
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49 мин.
НН
Надежда Никитина
Грустно такое читать, очень грустно. И это про Крым......
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12 мин.

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