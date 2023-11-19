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Овечкин сыграл 15:02 против «Коламбуса» – минимальное время в сезоне. Он не выходил на лед при пустых воротах у соперника

«Вашингтон» обыграл «Блю Джекетс» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.  Российский форвард (15:02 – минимальное время в сезоне, 3:36 – в большинстве», «0») забил в этом матче свой 5-й гол в сезоне и 827-й – за карьеру в лиге.

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