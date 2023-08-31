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ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ИЗ ПРИРОДНОГО МАТЕРИАЛА?

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ИЗ ПРИРОДНОГО МАТЕРИАЛА?

Умение бережно относиться к окружающему миру, ребенку стоит прививать с малых лет. А чтобы он полюбил природу, необходимо чаще бывать с детьми в лесу, позволять им собирать веточки, листики, шишки, и создавать из этих предметов фигурки животных.

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